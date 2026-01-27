В Подмосковье за год выявили более 1,1 тыс. самостроев

27 января 2026, 09:26

Видео: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

1 136 объектов самовольного строительства выявили в Подмосковье инспекторы главного управления государственного строительного надзора Московской области в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





В число возведённых без разрешения объектов вошли здания коммерческого и производственного назначения, а также хозяйственные постройки.





«Самострои выявляли в ходе объездов, а также благодаря мониторингу с использованием квадрокоптеров. Техника позволяет заметить нелегальный объект на раннем этапе строительства», — говорится в сообщении.