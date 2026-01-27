В Подмосковье за год выявили более 1,1 тыс. самостроев
Видео: пресс-служба Главгосстройнадзора МО
1 136 объектов самовольного строительства выявили в Подмосковье инспекторы главного управления государственного строительного надзора Московской области в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В число возведённых без разрешения объектов вошли здания коммерческого и производственного назначения, а также хозяйственные постройки.
«Самострои выявляли в ходе объездов, а также благодаря мониторингу с использованием квадрокоптеров. Техника позволяет заметить нелегальный объект на раннем этапе строительства», — говорится в сообщении.Больше всего самостроев выявили в округе Ступино — 143, на втором месте по этому показателю округ Мытищи с 91 нелегальной постройкой. А замыкает топ-3 антирейтинга округ Раменское: там обнаружили 84 самостроя.