Достижения.рф

В Подмосковье за год выявили более 1,1 тыс. самостроев

Видео: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

1 136 объектов самовольного строительства выявили в Подмосковье инспекторы главного управления государственного строительного надзора Московской области в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



В число возведённых без разрешения объектов вошли здания коммерческого и производственного назначения, а также хозяйственные постройки.

«Самострои выявляли в ходе объездов, а также благодаря мониторингу с использованием квадрокоптеров. Техника позволяет заметить нелегальный объект на раннем этапе строительства», — говорится в сообщении.
Больше всего самостроев выявили в округе Ступино — 143, на втором месте по этому показателю округ Мытищи с 91 нелегальной постройкой. А замыкает топ-3 антирейтинга округ Раменское: там обнаружили 84 самостроя.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0