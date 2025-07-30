В Подмосковье робот Светлана помогает пациентам продлевать рецепты
В медицинских учреждениях Подмосковья внедрили голосового помощника на базе ИИ — робота Светлану. С его помощью пациенты могут вызвать врача на дом, записаться на приём или отменить визит, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Кроме того, система автоматически напоминает о предстоящих консультациях, приглашает на вакцинацию и с 2024 года предлагает продлить электронный рецепт на льготные лекарства.
По словам заместителя Председателя Правительства Московской области — министра здравоохранения Московской области Максима Забелина, Светлана уже более 160 тысяч раз предложила продление рецепта. Пациенту не нужно лично посещать поликлинику — рецепт можно обновить на телемедицинской консультации.
«Робот Светлана напоминает пациентам, принимающим льготные лекарства, о необходимости продления электронного рецепта и предлагает им записаться на телемедицинскую консультацию. Это удобно, поскольку пациенту не надо идти в поликлинику, чтобы продлить рецепт — всё сделает врач на онлайн-приеме», — отметил он.Звонки поступают с номера +7 (498) 602-31-35. Запись на онлайн-приём доступна через региональный портал «Здоровье», по телефону 122, через инфомат в медорганизации, у лечащего врача или в Telegram-боте. https://t.me/eregistratura_mo_bot.