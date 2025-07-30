В Подмосковье робот Светлана помогает пациентам продлевать рецепты

30 июля 2025, 09:20

оригинал Фото: istockphoto / KamiPhotos

В медицинских учреждениях Подмосковья внедрили голосового помощника на базе ИИ — робота Светлану. С его помощью пациенты могут вызвать врача на дом, записаться на приём или отменить визит, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.





Кроме того, система автоматически напоминает о предстоящих консультациях, приглашает на вакцинацию и с 2024 года предлагает продлить электронный рецепт на льготные лекарства.



По словам заместителя Председателя Правительства Московской области — министра здравоохранения Московской области Максима Забелина, Светлана уже более 160 тысяч раз предложила продление рецепта. Пациенту не нужно лично посещать поликлинику — рецепт можно обновить на телемедицинской консультации.





«Робот Светлана напоминает пациентам, принимающим льготные лекарства, о необходимости продления электронного рецепта и предлагает им записаться на телемедицинскую консультацию. Это удобно, поскольку пациенту не надо идти в поликлинику, чтобы продлить рецепт — всё сделает врач на онлайн-приеме», — отметил он.