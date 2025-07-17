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В Подмосковье родились детёныши уссурийской харзы

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Детёныши редкого вида куницы — уссурийской харзы — появились на свет в Центре воспроизводства редких животных в Волоколамском округе. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.



Двух малышей родила шестилетняя харза Эльза от десятилетнего самца Мартина.

«Сейчас детёнышам уже почти три месяца, и недавно они начали выходить из своего домика. Правда, только по вечерам и в ночное время, что соответствует биоритмам этих животных», — говорится в сообщении.
Эльза и Мартин уже не в первый раз радуют специалистов своим потомством. Рождение харзят важно не только потому, что этот вид находится под угрозой уничтожения. Благодаря малышам зоологи могут лучше изучить особенности развития этих животных.
Лев Каштанов

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