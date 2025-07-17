В Подмосковье родились детёныши уссурийской харзы
Детёныши редкого вида куницы — уссурийской харзы — появились на свет в Центре воспроизводства редких животных в Волоколамском округе. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Двух малышей родила шестилетняя харза Эльза от десятилетнего самца Мартина.
«Сейчас детёнышам уже почти три месяца, и недавно они начали выходить из своего домика. Правда, только по вечерам и в ночное время, что соответствует биоритмам этих животных», — говорится в сообщении.Эльза и Мартин уже не в первый раз радуют специалистов своим потомством. Рождение харзят важно не только потому, что этот вид находится под угрозой уничтожения. Благодаря малышам зоологи могут лучше изучить особенности развития этих животных.