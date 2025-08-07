В Подмосковье росгвардейцы задержали мужчину, угрожавшего ножом подросткам
пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области
Сотрудники Солнечногорского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области задержали 36-летнего местного жителя, который нарушал общественный порядок и угрожал ножом троим подросткам, сообщили в пресс-службе ведомства.
К находившимся на маршруте патрулирования росгвардейцам обратился взволнованный мужчина. Он сообщил о происшествии рядом с многоэтажным жилым домом в Солнечногорске. Прибывшие по указанному адресу сотрудники Росгвардии выяснили, что находившийся в состоянии алкогольного опьянения гражданин достал нож и начал угрожать подросткам, которые гуляли во дворе дома.
Росгвардейцы задержали нарушителя порядка и передали полиции для дальнейшего разбирательства.
