Подросток погиб при попытке переплыть реку Сылву в Пермском крае

07 августа 2025, 16:34

Фото: медиасток.рф

В Суксунском районе Пермского края 7 августа произошла трагедия — 15-летний подросток утонул при попытке переплыть реку Сылву, сообщает СК по региону.





Известно, что группа детей под руководством преподавателя отдыхала у водопада Плакун. На обратном пути несколько подростков решили переплыть реку. Один из них начал тонуть. Преподаватель бросился на помощь и сумел доплыть до мальчика, но не смог его удержать.



В настоящее время водолазы краевой службы спасения ведут поиски тела погибшего. Следственный комитет России по Пермскому краю организовал проверку по факту происшествия. Следователи выехали на место для установления всех обстоятельств трагедии.

