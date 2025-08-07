В Амурской области жестоко мужчина убил женщину и выбросил на обочине дороги

07 августа 2025, 16:39

В Амурской области маньяк зашил рот женщине и отрезал грудь

Фото: Istock/Dzurag

55-летняя женщина из местных жителей проводила время с другом за выпивкой. В ходе беседы разговор зашел на тему Украины, и она упомянула о гибели своего сына на специальной военной операции. Это вызвало конфликт, в результате которого агрессивный знакомый жестоко избил женщину, зашил ей губы и отрезал грудь, а затем добил ножом. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости 18+».