В Амурской области жестоко мужчина убил женщину и выбросил на обочине дороги

В Амурской области маньяк зашил рот женщине и отрезал грудь
Фото: Istock/Dzurag

55-летняя женщина из местных жителей проводила время с другом за выпивкой. В ходе беседы разговор зашел на тему Украины, и она упомянула о гибели своего сына на специальной военной операции. Это вызвало конфликт, в результате которого агрессивный знакомый жестоко избил женщину, зашил ей губы и отрезал грудь, а затем добил ножом. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости 18+».



Через два дня, дождавшись наступления темноты, преступник решил избавиться от изуродованного тела, чтобы скрыть улики.

Он волоком перетащил труп в уединенное место.

Позже прохожие наткнулись на ужасную находку и вызвали полицию.

Злоумышленника задержали, возбуждено уголовное дело.

Софья Метелева

