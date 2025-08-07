Тюменский суд вынес приговор участникам перестрелки на улице Муравленко

07 августа 2025, 16:47

Фото: медиасток.рф

В Тюмени завершилось рассмотрение уголовного дела о перестрелке, произошедшей в январе 2024 года во дворе многоэтажки на улице Муравленко. Двое граждан Азербайджана признаны виновными по статьям о хулиганстве с применением оружия и умышленном повреждении имущества, сообщили в пресс-службе объединенной судебной системы региона.