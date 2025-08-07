Тюменский суд вынес приговор участникам перестрелки на улице Муравленко
В Тюмени завершилось рассмотрение уголовного дела о перестрелке, произошедшей в январе 2024 года во дворе многоэтажки на улице Муравленко. Двое граждан Азербайджана признаны виновными по статьям о хулиганстве с применением оружия и умышленном повреждении имущества, сообщили в пресс-службе объединенной судебной системы региона.
Первый подсудимый приговорён к двум с половиной годам колонии общего режима, а второму суд назначил два года четыре месяца колонии общего режима.
При этом суд полностью оправдал обвиняемых в покушении на убийство, установив отсутствие умысла на лишение жизни. Третий участник инцидента был оправдан по всем пунктам обвинения и имеет право на реабилитацию.
Напомним, что конфликт между земляками произошёл 5 января 2024 года. В результате инцидента пострадал человек. Участники перестрелки скрылись, они были объявлены в федеральный розыск. Через полтора месяца хулиганов задержали в Самаре.
