В Подмосковье с 1 сентября меняются правила размещения торговых палаток
С 1 сентября все киоски и торговые палатки, работающие в Московской области, должны быть включены в муниципальные схемы размещения нестационарных торговых объектов. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.
Соответствующий закон депутаты регионального парламента приняли для наведения порядка в сфере нестационарной торговли.
«Раньше объекты на частной земле не подпадали под общее регулирование. Теперь любой киоск или павильон на частной земле должен соответствовать определённым стандартам и быть включённым в схему размещения НТО», — объяснил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.Он добавил, что для палаток, которые уже работают, предусматривается переходный период: предпринимателям дают девять месяцев на приведение своих предприятий в соответствие с новыми правилами.