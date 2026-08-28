В Ленинском округе обнаружили 95 нелегальных мигрантов
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Рейд по проверке соблюдения норм миграционного законодательства провели полицейские на стройке и предприятиях общественного питания в Ленинском округе. Кроме того, документы проверяли у водителей и пассажиров автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
По базам пробили 228 приезжих из стран ближнего и дальнего зарубежья. У 95 выявили нарушения.
«Выяснилось, что 95 иностранцев не соблюдают правила, касающиеся режима и сроков пребывания на территории Российской Федерации. Каждого из них оштрафовали на пять тысяч рублей», — говорится в сообщении.Россию должны покинуть 29 нарушителей.
Рейды по выявлению нелегальных мигрантов в Московской области продолжаются.
Ранее сообщалось, что после ДТП на юго-западе Москвы госпитализировали пятерых пострадавших.