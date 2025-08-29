Пассажиры рейса Анталья — Москва теряют сознание из-за жары свыше 30 градусов
Пассажиры рейса Анталья — Москва теряют сознание на борту самолета с неработающими кондиционерами. Воздушное судно задержали в аэропорту на два часа, в связи с чем туристы сидели взаперти при жаре свыше 30 градусов.
Как рассказали telegram-каналу Shot пассажиры, они должны были лететь в самолете от авиакомпании Southwind Airlines. После завершения посадки судно так и не двинулось с места, из-за чего около 500 человек несколько часов сидели взаперти. Часть пассажиров, в том числе и дети, начали терять сознание и падать в обморок. В это же время кондиционеры на борту были отключены.
Только после этого экипаж воздушного судна открыл двери, а к Boeing 777 подали трап и скорую помощь. Людей ненадолго выпустили на улицу подышать воздухом. Далее пассажиров загнали внутрь и заявили о готовности взлетать, но на борту началась драка. Вылет из-за этого вновь задержали. Полиция приехала на место и задержала дебоширов. Их вещи изъяли из багажного отделения.
