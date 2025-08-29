Пассажиры рейса Анталья — Москва теряют сознание из-за жары свыше 30 градусов

29 августа 2025, 12:55

Пассажиры рейса Анталья — Москва теряют сознание на борту самолета с неработающими кондиционерами. Воздушное судно задержали в аэропорту на два часа, в связи с чем туристы сидели взаперти при жаре свыше 30 градусов.