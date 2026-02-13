Находившегося 16 лет в международном розыске болельщика задержали на Олимпиаде
На Олимпиаде задержали болельщика, который находился в международном розыске уже 16 лет. Об этом пишет телеграм-канал «360 ЧП».
Мужчина приехал в Италию, чтобы посмотреть матч по хоккею между сборными Словакии и Финляндии. Ещё 16 лет назад итальянская прокуратура выдала ордер на его арест. Фигуранта приговорили к 11 месяцам и семи дням лишения свободы за серию магазинных краж.
Вычислить разыскиваемого удалось после того, как он заселился в один из гостевых домов на окраине Милана. Болельщика задержали и доставили в центральную тюрьму Сан-Витторе.
