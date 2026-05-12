В Подмосковье с начала апреля починили более 90 люков
94 водопроводных и канализационных люка отремонтировали в Подмосковье специалисты Мособлводоканала с начала апреля. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.
Починка люков является частью работ по облуживанию городской инфраструктуры.
«В программу обслуживания входит прочистка водопроводных и канализационных колодцев, их герметизация, ремонт или замена крышек, а также восстановление конструкций корпуса колодцев», — говорится в сообщении.В министерстве отметили, что эта работа важна как для бесперебойной работы системы водоснабжения и водоотведения, так и для безопасности жителей.
