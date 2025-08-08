В Подмосковье с начала года кровь и её компоненты сдали 46 тыс. доноров

08 августа 2025, 20:50

Видео: пресс-служба Минздрава МО

В Московской области за семь месяцев текущего года заготовили 48,9 тыс. литров донорской крови и её компонентов. Об этом рассказала врач-трансфузиолог отдела комплектования донорских кадров с единым донорским центром Московской области Ольга Макарова.





По её словам, всего кровь и её компоненты сдали 46 тыс. человек, в том числе 9,8 тыс. новичков, прошедших через свою первую донацию.

«За этот период 713 человек вступили в регистр доноров костного мозга, 379 стали Почётными донорами России. Их общее число превысило 28,5 тыс. человек. Центр крови постоянно проводит выездные акции. За семь месяцев этого года их состоялось более 190 в 37 городских округах», – уточнила врач-трансфузиолог.