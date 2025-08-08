В наступающие выходные можно будет проверить здоровье в 37 подмосковных парках

08 августа 2025, 17:35

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Московской области в предстоящие выходные дни, 9 и 10 августа, продолжится акция «Проверь здоровье в парке». Выездные медицинские бригады будут работать в 37 парках различных городских и муниципальных округов Подмосковья.







«Мы снова приглашаем жителей на проверку здоровья в парки. На месте можно будет получить консультацию врача, измерить внутриглазное и артериальное давление, пройти антропометрию и другие исследования. С начала лета в парках региона уже проверили здоровье более 4,2 тыс. человек», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

