На ж/д станции в Балашихе провели рейд по безопасности

График движения некоторых пригородных поездов, курсирующих на Савёловском направлении, будет изменён по будним дням в период с 6 по 31 марта из-за ремонтно-путевых работ, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МТППК.