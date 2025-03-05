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На ж/д станции в Балашихе провели рейд по безопасности

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Фото: пресс-служба МТДИ МО

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Профилактический рейд по безопасности провели на станции Железнодорожная в Балашихе представители окружной администрации совместно с волонтёрами, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В ходе акции участники рейда рассказали пассажирам об основных правилах поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры и раздали около 50 тематических брошюр», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер по поддержке волонтёров (добровольцев), включающий помощь в организации и проведении акций, выдачу грантов и субсидий, а также информационную, методическую и консультационную поддержку. Подробнее об этом можно прочесть по ссылке.

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#балашиха
#железная дорога
#безопасность
#волонтеры
В семи округах Подмосковья отремонтировали остановочные павильоны
05 марта 2025, 11:36

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Павильоны остановок общественного транспорта, расположенные на региональных дорогах в семи округах Московской области, отремонтировали специалисты Мосавтодора, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Работы провели, в частности, на остановочных павильонах на Большой Серпуховской улице в Подольске, на Вертлинской улице в Солнечногорске, на улице Серова в богородской деревне Боровково, на улице Ленина в рабочем посёлке Правдинский в Пушкинском округе и на Центральной улице в коломенской деревне Мостищи», — говорится в сообщении.
Кроме того, автобусные остановки отремонтировали на дорогах в серпуховской деревне Скрылья и деревне Сырьево городского округа Домодедово.

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#московская область
#подмосковье
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Поселившегося в промзоне Дмитрова лося увезли в национальный парк
05 марта 2025, 11:11

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Уникальную операцию по перевозке лося из промзоны Дмитровского округа в национальный парк «Лосиный остров» организовали специалисты подмосковного Охотнадзора, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
Лось-двухлетка поселился в промышленной зоне Дмитрова в июне прошлого года. Его начали прикармливать овощами и яблоками, и лось привык к людям и перестал бояться сторожевых собак. При этом лось и люди всё же представляли угрозу друг для друга, поэтому животное было решено увезти в более благоприятное для него место.

«В начале марта Управление государственного охотничьего контроля (надзора) Московской области организовало операцию по перемещению лося на территорию национального парка «Лосиный остров», так как выпускать привыкшее к людям животное в совсем дикую природу было никак нельзя», — рассказал глава областного Комлесхоза Евгений Агулов.
Ветеринары усыпили лося, затем участники операции с помощью крана подняли его, погрузили в машину и перевезли на новое место обитания, где за благополучием животного будет следить специалисты.

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#лосиный остров
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Расписание электричек Савёловского направления изменится с 6 по 31 марта
05 марта 2025, 10:51

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения некоторых пригородных поездов, курсирующих на Савёловском направлении, будет изменён по будним дням в период с 6 по 31 марта из-за ремонтно-путевых работ, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МТППК.
«В связи с временным изменениям расписания пассажирам, которые используют пересадочные маршруты при отправлении со станции Савёлово до станций Сонково, Углич и Калязин планировать поездки заранее, так как из-за отмены ряда электричек некоторые маршруты будут нарушены», — говорится в сообщении.
Проверить актуальное расписание, а также приобрести билеты в онлайн-режиме пассажиры могут через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».

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#минтранс мо
#савёловское направление
#железная дорога
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#график
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Подмосковных водителей призвали подождать со сменой резины на летнюю
05 марта 2025, 10:35

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Ездить на летней резине в Московской области пока небезопасно, несмотря на прогнозируемые синоптиками плюсовые дневные температуры, предупреждение об этом выпустили в подмосковном министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Пока плюсовой температурный режим в Московской области только устанавливается, по ночам возможен ноль или минус, а при этом на дорогах не исключено образование гололедицы», — говорится в сообщении.
Специалисты регионального Минтранса уточнили, что менять зимнюю резину на летнюю стоит тогда, когда среднесуточная температура в течение недели не опускается ниже 7ºС, учитывая утренние заморозки. Согласно прогнозам, такая погода установится в регионе не раньше конца марта.

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#подмосковье
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Иностранец украл у жителя Подольска православный крест стоимостью 50 тыс. рублей
05 марта 2025, 10:05

Фото: istockphoto.com/Kikagogo

Драгоценный православный крест похитили у жителя Подольска. Подозреваемого в краже удалось задержать, им оказался уроженец одной из стран ближнего зарубежья, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, злоумышленник похитил крест из чемодана, ненадолго оставленного без присмотра. Сумма ущерба составила 50 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Полицейские задержали злоумышленника и вернули украденный крест его законному владельцу. А против задержанного завели уголовное дело по статье «Кража» и оставили под арестом до суда.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали местного жителя, который заметил заведённую иномарку без хозяина, угнал её и врезался в дерево, после чего бросил машину и скрылся.

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