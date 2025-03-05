На ж/д станции в Балашихе провели рейд по безопасности

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Профилактический рейд по безопасности провели на станции Железнодорожная в Балашихе представители окружной администрации совместно с волонтёрами, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В ходе акции участники рейда рассказали пассажирам об основных правилах поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры и раздали около 50 тематических брошюр», — говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер по поддержке волонтёров (добровольцев), включающий помощь в организации и проведении акций, выдачу грантов и субсидий, а также информационную, методическую и консультационную поддержку. Подробнее об этом можно прочесть по ссылке.
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