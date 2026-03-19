В Минздраве РФ назвали оптимальный возраст женщины для рождения ребенка
Министерство здравоохранения России утвердило методические рекомендации по обследованию мужчин и женщин, способных к деторождению. Об этом со ссылкой на соответствующий документ пишет ТАСС.
Ведомство утверждает, что наилучшим возрастом для беременности и родов является промежуток от 18 до 35 лет, при условии отсутствия хронических гинекологических заболеваний и других факторов риска. В тексте документа подчеркивается значимость физической активности, соблюдения режима сна и сбалансированного питания.
Минздрав также акцентирует внимание на необходимости регулярных медицинских осмотров и диспансеризации при планировании беременности.
Ранее врач Андрей Шабалдин назвал единственное противопоказание к вакцинации новорожденных. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: