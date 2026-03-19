Невролог объяснил ухудшение памяти у людей до 30 лет
Проблемы с памятью у людей в возрасте около 30 лет чаще всего связаны с образом жизни, а не с серьезными заболеваниями. Об этом заявил невролог Анджани Кумар Шарма в интервью The Times of India.
По его словам, основными причинами ухудшения памяти становятся хронический стресс, недосып, тревожность и депрессия. Также негативно влияют дефицит витамина B12 и нарушения работы щитовидной железы.
Отдельное внимание врач обратил на влияние современных привычек: постоянное использование гаджетов и многозадачность снижают концентрацию внимания. В результате создается ощущение ухудшения памяти, хотя на самом деле страдает именно способность фокусироваться.
Шарма пояснил, что при длительном стрессе повышается уровень кортизола — гормона, который влияет на гиппокамп, отвечающий за запоминание. Недостаток сна также мешает мозгу обрабатывать и сохранять информацию.
При этом специалист отметил, что в большинстве случаев ситуацию можно исправить без медикаментов — достаточно нормализовать сон, снизить уровень стресса, увеличить физическую активность и наладить питание.
