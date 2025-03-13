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В Подмосковье с начала года мобильные ФАПы совершили более 1,7 тыс. выездов

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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Свыше 1,7 тыс. выездов совершили с начала текущего года в Московской области мобильные медицинские комплексы для обслуживания жителей отдалённых территорий, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«С начала этого года мобильные комплексы совершили более 1,7 тыс. выездов, в ходе которых специалисты осмотрели свыше 40 тысяч человек», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.
Он добавил, что состав мобильной медицинской бригады, а также комплекс исследований, которые они могут предложить пациентам, варьируется в зависимости от потребностей жителей того или иного населённого пункта. В мобильном ФАПе можно пройти первый этап диспансеризации, сделать рентген и получить консультацию узкого специалиста.

Расписание визитов мобильных ФАПов размещается на сайтах и в соцсетях медучреждений Подмосковья.

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Аграриям из Московской области рассказали о мерах государственной поддержки
13 марта 2025, 15:25

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Специалисты Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области приняли участие в агрофоруме «Своё», который был организован АО «Россельхозбанк» - «Центр розничного и малого бизнеса» в сотрудничестве с РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева. Форум был посвящён поддержке предпринимателей и предприятий агропромышленного комплекса Подмосковья.
В ходе деловой программы участникам были представлены различные меры государственной поддержки агробизнеса.

«В этом году для подмосковных аграриев и производителей пищевой продукции предусмотрено в общей сложности 36 субсидий на 6 миллиардов рублей из средств федерального и регионального бюджетов. Перенесли информацию в цифровой формат — создали интерактивный сервис "Календарь мер поддержки", в котором собраны подробные инструкции для получателей субсидии или гранта», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

В рамках форума особое внимание было уделено поддержке малых форм хозяйствования. Например, гранты и субсидии на развитие семейных ферм могут покрыть до 60% расходов на реализацию проекта.

Грант «Агростартап» предоставляет финансирование для создания или расширения хозяйств начинающим фермерам.

Грант «Агротуризм» помогает компенсировать затраты, связанные с развитием сельского туризма, включая строительство, реконструкцию и модернизацию инфраструктуры, а также приобретение оборудования и благоустройство территорий.

Кроме того, сельскохозяйственные потребительские кооперативы могут претендовать на субсидии для развития сельской кооперации, которые помогут покрыть расходы на создание новых малых предприятий в агропромышленном комплексе. Подробности о каждой из этих мер можно узнать на официальном портале.

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Лжеполицейские выманили у пенсионерки из Барвихи 785 тысяч рублей
13 марта 2025, 15:20

Фото: istockphoto.com/Elena Chelysheva

84-летняя жительница подмосковной Барвихи стала жертвой телефонных мошенников: злоумышленники забрали все её сбережения в размере 785 тысяч рублей, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«Пожилой женщине позвонили неизвестные и, представившись сотрудниками правоохранительных органов, рассказали ей, что якобы некто взял кредит на её имя, а деньги пошли на финансирование террористов и экстремистов. Аферисты убедили женщину, что против неё могут возбудить уголовное дело, а чтобы избежать этого, необходимо передать все сбережения курьеру», — говорится в сообщении.
Пенсионерка так и сделала, а потом поняла, что её обманули, и заявила в полицию. В результате расследования полицейские нашли и задержали курьера мошенников. Им оказался 23-летний житель Наро-Фоминского округа. Поиск остальных участников преступной схемы продолжается.

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#пенсионерка
#мвд московской области
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В Рузском округе провели масштабные учения по ликвидации последствий половодья
13 марта 2025, 15:00

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по МО

Тактико-специальные учения по ликвидации последствий весеннего половодья провели в Рузском округе, в них было задействовано более 250 человек и свыше 50 единиц техники сообщает пресс-служба подмосковного главка МЧС.
«По легенде учений, из-за половодья до критических отметок поднялся уровень воды в Озернинском и Рузском водохранилищах, а также в реках Москва, Руза, Городянка и Озерна, что привело к угрозе подтопления населённых пунктов», — говорится в сообщении.
Кроме того, отрабатывалось ещё несколько серьёзных происшествий, которые могли возникнуть ходе аварийно-спасательных работ, например, вспышка инфекционных заболеваний из-за некачественной воды, спасение людей с оторвавшейся от берега льдины, столкновение судов в одной из акваторий и пожар в доме, отрезанной водой от «большой земли».

В рамках учений была также организована выставка современной спасательной техники и оборудования.

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#подтопление
#рузский городской округ
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Четырём округам Подмосковья передали девять школьных автобусов
13 марта 2025, 14:44

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Девять автобусов ПАЗ на 31 место каждый для подвоза детей в школу и обратно передали округам Лосино-Петровский, Раменский, Рузский и Шатура, новая техника позволит перевозить более 900 ребят, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.
«Правительство Московской области передаёт автобусы в те муниципальные образования региона, где есть необходимость в транспорте для подвоза детей в школы. Это автобусы на 22-31 место, на них перевозят детей, живущих за несколько километров от школы, чтобы они могли получать образование», — сказал глава Минмособлимущества Тихон Фирсов.
Он добавил, что всего с начала года подмосковным муниципалитетам передали 36 школьных автобусов, что обеспечило комфортную дорогу до школы более 3 тыс. детей.

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#подмосковье
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В Подмосковье начали выходить из спячки гадюки
13 марта 2025, 14:19

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Первые гадюки начали просыпаться в Московской области, поэтому нужно быть очень внимательными во время прогулок в лесу и даже на собственном участке. Предупреждение об этом выпустили в министерстве экологии и природопользования региона, сообщает пресс-служба ведомства.
«После долгих зимних месяцев гадюки выползают погреться на первом весеннем солнце. Их можно встретить где угодно: на лесных тропинках, камнях, брёвнах. Главное – вовремя распознать нежелательного гостя и не перепутать его с ужом», — сказал глава Минэкологии Подмосковья Виталий Мосин.
Гадюка отличается от ужа формой головы — у ужа она округлая, а у гадюки — треугольная. Кроме того, у ужа на голове расположены жёлтые «очки» и зрачки у него круглые, а у гадюки — вертикальные.

В ведомстве также напомнили, что гадюки внесены в Красную книгу Московской области и вредить им нельзя, так что при встрече со змеёй лучше все аккуратно её обойти или убрать в сторону длинной палкой.

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