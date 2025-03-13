В Подмосковье с начала года мобильные ФАПы совершили более 1,7 тыс. выездов

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Свыше 1,7 тыс. выездов совершили с начала текущего года в Московской области мобильные медицинские комплексы для обслуживания жителей отдалённых территорий, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«С начала этого года мобильные комплексы совершили более 1,7 тыс. выездов, в ходе которых специалисты осмотрели свыше 40 тысяч человек», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.Он добавил, что состав мобильной медицинской бригады, а также комплекс исследований, которые они могут предложить пациентам, варьируется в зависимости от потребностей жителей того или иного населённого пункта. В мобильном ФАПе можно пройти первый этап диспансеризации, сделать рентген и получить консультацию узкого специалиста.
Расписание визитов мобильных ФАПов размещается на сайтах и в соцсетях медучреждений Подмосковья.
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