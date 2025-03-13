В Подмосковье с начала года провели около 60 выездных донорских акций

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Почти 60 выездных акций провёл Московский областной центр крови с начала 2025 года, участники этих акций сдали более полутора тонн донорской крови, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«В прошлом году Московский областной центр крови провёл 319 выездных акций, а с начала текущего года — уже 58. Всего в ходе акций в этом году было собрано свыше 1,5 тонны донорской крови», — цитируются в сообщении слова зампреда регионального правительства — главы областного Минздрава Максима Забелина.В министерстве напомнили, что сделать донацию Московский областной центр крови можно в любой день недели, включая выходные, с 8 утра до14:00. Кроме того, кровь можно сдать в подразделениях в Воскресенске, Щёлкове, Орехово-Зуеве и Подольске. Полный список учреждений с адресами, часами работы и телефонами для связи размещён по ссылке. Кроме того, ответы на все вопросы, связанные с донорством крови, можно получить по телефону контактного центра: +7 (495) 305-77-00.
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Лев Каштанов