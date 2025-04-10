В селе Новопетровское проведут реконструкцию школы с пристройкой корпуса

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Провести реконструкцию школы и пристроить к учебному заведению корпус на 300 мест планируют в селе Новопетровское муниципального округа Истра, подряд на работы выставлен на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию, реконструировать здание Новопетровской школы общей площадью около 876 квадратных метров, расположенное по адресу: село Новопетровское, улица Полевая, дом №7, поставить туда всё необходимое оборудование, а также построить пристройку к школе на 300 мест общей площадью 9,5 тыс. квадратных метров», — говорится в сообщении.Все работы планируется завершить в 2027 году.
Начальная цена лота составляет 1 миллиард 588 миллионов 729 тысяч 405 рублей 58 копеек, заявки принимаются до 22 апреля.
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Лев Каштанов