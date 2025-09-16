В Подмосковье с начала года оказали более 211 тыс. земельных услуг
Свыше 211 тысяч земельных услуг оказали в Московской области в период с января по август текущего года. Информацию об этом пресс-служба подмосковного министерства имущественных отношений разместила в соцсетях ведомства.
Услуги были оказаны в онлайн-формате, отметил глава Минимущества региона Тихон Фирсов.
«С начала текущего года предприниматели и физлица Московской области отправили 211 тысяч 155 обращений за услугами в имущественно-земельной сфере в цифровом формате. Это почти на 30 тысяч обращений больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сказал Тихон Фирсов.Самой востребованной оказалась услуга по перераспределению земельных участков: на неё поступило более 48,5 тыс. заявок. Второе место по популярности занимает услуга по предварительному согласованию предоставления земельных участков (около 44 тыс. заявок). А замыкает топ-3 услуга по предоставлению земли в аренду и собственность без торгов (более 23 тыс. заявок).
Министерство имущественных отношений Московской области регулярно размещает в своих соцсетях — на странице «ВКонтакте» и Telegram-канале — актуальную информацию о земельных участках и объектах недвижимости, а также о работе БТИ, гаражной и дачной амнистии и пр.