В Подмосковье с начала года оказали более 211 тыс. земельных услуг

Свыше 211 тысяч земельных услуг оказали в Московской области в период с января по август текущего года. Информацию об этом пресс-служба подмосковного министерства имущественных отношений разместила в соцсетях ведомства.





Услуги были оказаны в онлайн-формате, отметил глава Минимущества региона Тихон Фирсов.





«С начала текущего года предприниматели и физлица Московской области отправили 211 тысяч 155 обращений за услугами в имущественно-земельной сфере в цифровом формате. Это почти на 30 тысяч обращений больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сказал Тихон Фирсов.