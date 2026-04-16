В Подмосковье с начала года онкоскрининг рта прошли более 2,8 тыс. человек

16 апреля 2026, 13:58

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше 2 800 жителей Московской области прошли бесплатный онкоскрининг полости рта с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Проверка проводится методом люминесцентной стоматоскопии — безболезненным и быстрым. Стоматолог направляет свет люминисцентной лампы в рот пациенту и смотрит, как светятся ткани. Любое отклонение от нормы при этом сразу становится заметным.





«Люминесцентная стоматоскопия — это высокоинформативный и комфортный для пациента метод диагностики. Из более чем 2,8 тыс. обследованных патологические изменения ткани выявили у 28 человек. Их направили на дополнительную диагностику и консультацию у онколога», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.