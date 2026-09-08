В деревне под Рузой нашли три неразорвавшихся боеприпаса времён ВОВ

08 сентября 2026, 11:20

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Три боеприпаса, пролежавших в земле более 80 лет, обнаружили жители деревни Слобода Рузского округа. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.





На взрывоопасные предметы хозяева участка наткнулись при проведении земляных работ. Об опасной находке они сообщили в единую службу экстренных вызовов «Система-112».





«Прибывшие на место взрывотехники идентифицировали находки как две ручные гранаты РГД-33 и 122-миллиметровый артиллерийский снаряд времён Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.