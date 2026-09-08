В деревне под Рузой нашли три неразорвавшихся боеприпаса времён ВОВ
Три боеприпаса, пролежавших в земле более 80 лет, обнаружили жители деревни Слобода Рузского округа. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
На взрывоопасные предметы хозяева участка наткнулись при проведении земляных работ. Об опасной находке они сообщили в единую службу экстренных вызовов «Система-112».
«Прибывшие на место взрывотехники идентифицировали находки как две ручные гранаты РГД-33 и 122-миллиметровый артиллерийский снаряд времён Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.Боеприпасы поместили в специальный контейнер и отвезли на полигон, где обезвредили в соответствии с правилами безопасности.
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