В Подмосковье за неделю помогли участникам почти 2 800 ДТП без пострадавших
За прошедшую неделю специалисты Службы помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения Московской области оказали поддержку 5 584 водителям, сообщили в Минтрансе региона. Из них помощь понадобилась участникам 2 792 аварий без пострадавших — на 362 случая меньше, чем неделей ранее.
710 ДТП оформили в Центрах помощи при ДТП, ещё 427 аварий водители зарегистрировали дистанционно — с помощью консультаций операторов «горячей линии».
Осенью манера вождения меняется из-за осадков и похолодания. Если произошло ДТП без пострадавших — необходимо покинуть автомобиль, отойти за пределы проезжей части и только после этого позвонить по номеру 112.
В Минтрансе Подмосковья подчеркнули, что оставаться в машине во время оформления ДТП опасно: другие водители могут не заметить остановившийся автомобиль, что нередко приводит к повторным столкновениям.
Служба помощи при ДТП в Московской области работает бесплатно и круглосуточно. Водители могут получить консультацию по телефону или оформить происшествие в одном из 16 Центров помощи при ДТП, открытых ежедневно с 8:00 до 20:00.
