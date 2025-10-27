В Подмосковье за неделю помогли участникам почти 2 800 ДТП без пострадавших

27 октября 2025, 17:09

оригинал Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

За прошедшую неделю специалисты Службы помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения Московской области оказали поддержку 5 584 водителям, сообщили в Минтрансе региона. Из них помощь понадобилась участникам 2 792 аварий без пострадавших — на 362 случая меньше, чем неделей ранее.