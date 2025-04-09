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В Подмосковье с начала года отремонтировали более 370 крыш многоквартирных домов

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

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Крыши 371 многоквартирного дома в Московской области обновили с начала года в рамках реализации региональной программы капитального ремонта, сообщает пресс-служба подмосковного министерства жилищно-коммунального хозяйства.
«Больше всего крыш — 41 — отремонтировали в городском округе Солнечногорск, на второе место по этому показателю вышел Одинцовский округ, где отремонтировали крыши 30 домов, а замыкает топ-3 округ Серпухов, где провели ремонт крыш 29 домов», — говорится в сообщении.
В министерстве уточнили, что при ремонте плоской кровли специалисты демонтируют старое кровельное покрытие и стяжки, приводят в порядок плиты покрытий и межпанельные швы, проводят разуклонку керамзитом для эффективного водоотвода, устанавливают новые стяжки, укладывают в два слоя гидроизоляционный ковёр и обустраивают вентиляционные шахты и выходы на крышу.

На скатной кровле рабочие утепляют чердак, заменяют стропильную систему, обрабатывают деревянную конструкцию составом для огнебиозащиты, укладывают профлист и меняют систему наружного водостока.

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Средства реабилитации с начала года уже взяли в прокат 500 жителей Подмосковья
09 апреля 2025, 17:39

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Около 500 жителей Московской области с начала 2025 года уже воспользовались прокатом средств реабилитации. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социального развития Подмосковья.
У граждан с особенностями здоровья или тех, кто временно ограничен в движениях, есть возможность оформить прокат технических средств реабилитации.
«Прокатом средств реабилитации ежегодно пользуются более 5 тыс. жителей региона. Пункты проката есть в 30 социальных центрах. Там можно взять на время разные изделия, которых у нас более тысячи. С начала года около 500 человек воспользовались прокатом средств реабилитации», – рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.
По данным Минсоцразвития Подмосковья, самыми востребованными остаются трости, ходунки, костыли, коляски и оборудование для занятий адаптивным спортом

Выбрать средство реабилитации в Подмосковье можно онлайн через приложение «Соцуслуги». Его можно скачать в маркетплейсе смартфона, используя поиск «Соцуслуги». В приложении можно заказать технические средства реабилитации из пунктов проката, а также узнать о ближайшем пункте проката в социальном центре конкретного городского округа.

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Ферме в Воскресенске передали 5 га земли под ульи и травы-медоносы
09 апреля 2025, 17:30

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Участок областной земли площадью пять гектаров в селе Виноградово городского округа Воскресенск представили в аренду фермерскому хозяйству, специализирующемуся на пчеловодстве и обработке мёда, сообщает пресс-служба Минимущества Московской области.
Фермерское хозяйство существует больше года, им руководит многодетная мать Юлия Оськина. В работах участвует вся семья. Уже в этом году на новом участке земли Юлия планирует установить дополнительно около десяти ульев, а в дальнейшем — посадить там растения-медоносы и разбить фруктовый сад.

«Планов, конечно, много. В настоящий момент изучаем окружающие нас поля на наличие медоносов. Займёмся рекультивацией, приведем землю в состояние, пригодное для использования, а потом планируем посадить лаванду, лук анзур и плодовые деревья», — сказала Юлия Оськина.
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Подмосковный бизнес в I квартале получил поручительств на 1,5 млрд рублей
09 апреля 2025, 17:24

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Московский областной гарантийный фонд за первые три месяца 2025 года выдал предпринимателям поручительства более чем на 1,5 млрд рублей. Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
«С начала года поддержку подмосковного Гарантийного фонда получили 110 компаний малого и среднего бизнеса. Суммарно было выдано 132 поручительства более чем на 1,5 млрд рублей. Поручительства фонда позволили предпринимателям привлечь 5,3 млрд рублей заёмных средств», – уточнила Зиновьева.
Как напомнили в пресс-службе подмосковного Мининвеста, предприниматели региона могут воспользоваться поручительствами при недостатке залогового обеспечения в рамках привлечения кредитных средств.

Поддержка фонда позволяет субъектам МСП привлекать займы для развития бизнеса – покупки оборудования, расширения производства и других задач. Подробнее о получении поручительств можно узнать на сайте фонда.

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Движение по эстакаде у станции Аникеевка в Красногорске запустят в июне
09 апреля 2025, 17:13

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье» / Юлиан Миранду

В Красногорске завершается строительство эстакады у станции МЦД-2 Аникеевка. Запуск эстакады и основного хода дороги планируется в июне.
«Полностью выполнены работы по устройству путепровода через железную дорогу. На эстакаде готов шумозащитный экран. Мы уложили нижний слой асфальтобетонного покрытия», – рассказал руководитель проекта, главный инженер Никита Кеменев.
Сейчас идёт монтаж наружного освещения и подготовка к сдаче объекта.
«Ещё совсем немного подождать, и мы будем вдвое экономить время, передвигаясь по Аникеевке. Главное, что для экстренных служб теперь будет быстрый доступ», – сказал местный житель Егор Епифанцев.
Путепровод расположен в створе улицы Аникеевской. Он станет частью транспортной развязки общей протяжённостью 1,4 км. Длина эстакады – 410 м.

Строительство ведется с учётом перспективного развития линии МЦД-2 «Нахабино – Подольск».

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В пищевом цеху в Люберцах обнаружили около 60 нелегальных мигрантов
09 апреля 2025, 16:49

Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО

Почти 60 нелегальных мигрантов выявили полицейские в результате проверки цеха по производству продуктов питания в Люберцах, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В ходе рейда полицейские проверили по учётным базам 182 иностранцев, работающих в цеху. В результате на 58 мигрантов составили протоколы за незаконную трудовую деятельности на территории Российской Федерации, кроме того, девятерых из них привлекли к административной ответственности за нарушение режима пребывания в стране», — говорится в сообщении.
Все 58 нарушителей получили штрафы в размере 5 тысяч рублей каждый, а семерых из них выдворят за пределы России.

Сейчас полицейские работают над привлечением к уголовной ответственности работодателя нелегальных мигрантов.

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