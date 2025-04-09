В Подмосковье с начала года отремонтировали более 370 крыш многоквартирных домов

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
Крыши 371 многоквартирного дома в Московской области обновили с начала года в рамках реализации региональной программы капитального ремонта, сообщает пресс-служба подмосковного министерства жилищно-коммунального хозяйства.
«Больше всего крыш — 41 — отремонтировали в городском округе Солнечногорск, на второе место по этому показателю вышел Одинцовский округ, где отремонтировали крыши 30 домов, а замыкает топ-3 округ Серпухов, где провели ремонт крыш 29 домов», — говорится в сообщении.В министерстве уточнили, что при ремонте плоской кровли специалисты демонтируют старое кровельное покрытие и стяжки, приводят в порядок плиты покрытий и межпанельные швы, проводят разуклонку керамзитом для эффективного водоотвода, устанавливают новые стяжки, укладывают в два слоя гидроизоляционный ковёр и обустраивают вентиляционные шахты и выходы на крышу.
На скатной кровле рабочие утепляют чердак, заменяют стропильную систему, обрабатывают деревянную конструкцию составом для огнебиозащиты, укладывают профлист и меняют систему наружного водостока.
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Лев Каштанов