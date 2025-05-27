В Подмосковье с начала года отремонтировали около 7 тысяч урн

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
Почти 7 тысяч урн отремонтировали в Московской области с начала 2025 года, на них заделали трещины и вмятины, счистили ржавчину и заново покрасили, сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Всего с начала текущего года в регионе было приведено в порядок 6 тысяч 729 урн. Самой большой объём работ пришёлся на округ Балашиха: там отремонтировали 433 урны. На втором месте по этому показателю Раменский округ, где обновили 396 урн. А замыкает топ-3 Пушкинский округ: там починили 352 урны», — говорится в сообщении.Отмечается также, что за состоянием урн и других малых архитектурных форм в Московской области следят инспекторы министерства. При обнаружении дефектов они сообщают об этом ответственным службам, чтобы те оперативно привели объект в порядок.
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Лев Каштанов