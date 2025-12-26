В Подмосковье с начала года перекрыли 470 нелегальных проходов к железной дороге

26 декабря 2025, 09:45

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Более 470 нелегальных проходов к железнодорожным путям перекрыли на территории Московской области с начала текущего года. Благодаря этому снизилось число несчастных случаев, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





Всего вдоль ж/д путей установили три километра заборов, полтора километра из которых — железобетонные.





«Ограждениями перекрыли свыше 470 нелегальных троп к железной дороге. В результате число смертельных несчастных случаев на таких тропах уменьшилось на 12%», — говорится в сообщении.