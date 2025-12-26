Достижения.рф

В Подмосковье с начала года перекрыли 470 нелегальных проходов к железной дороге

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Более 470 нелегальных проходов к железнодорожным путям перекрыли на территории Московской области с начала текущего года. Благодаря этому снизилось число несчастных случаев, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.



Всего вдоль ж/д путей установили три километра заборов, полтора километра из которых — железобетонные.

«Ограждениями перекрыли свыше 470 нелегальных троп к железной дороге. В результате число смертельных несчастных случаев на таких тропах уменьшилось на 12%», — говорится в сообщении.
Кроме того, в рамках повышения безопасности ж/д транспорта в шести округах у переходов через рельсы установили семь специальных ограждений типа «змейка», а в 11 округах — около 30 сферических зеркал.

В этом году в регионе также установили около 70 камер видеонаблюдения с функцией распознавания лиц, которые фиксируют нарушение правил перехода через пути.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0