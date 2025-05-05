В Подмосковье с начала года починили более 2,5 тыс. качелей

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
Более двух с половиной тысяч качелей, расположенных на детских игровых площадках, починили в Московской области с начала текущего года, сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«С начала 2025 года сотрудники коммунальных служб и управляющие компании Подмосковья привели в порядок свыше 2,5 тыс. качелей на детских площадках. Больше всего работ провели в городском округе Красногорск, где починили более 230 качелей. На втором месте по этому показателю Подольск, где привели в порядок 160 качелей. А замыкает топ-3 Одинцовский округ, где починили 117 качелей», — говорится в сообщении.Неисправности на детских площадках выявляются с помощью камер системы «Безопасный регион» и мобильных комплексов, оснащённых искусственным интеллектом.
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Лев Каштанов