Григорий Лепс занялся здоровьем ради молодой невесты Авроры Кибы
63-летний певец Григорий Лепс занялся здоровьем ради молодой невесты Авроры Кибы, передает Kp.ru.
По словам друзей Лепса, исполнитель перестал употреблять алкогольные напитки и записался в спортзал, хотя раньше он занимался только ходьбой на дальние дистанции. Уточняется, что Григорий также увлекся оздоровительными практиками — стоянием на гвоздях.
Сам исполнитель не отрицает, что занялся своим здоровьем. Артист также не исключает возможности вновь стать отцом.
Напомним, Григорий Лепс и Аврора Киба готовятся к свадьбе, но дата торжества до сих пор неизвестна.
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