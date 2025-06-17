Врачи НИКИ детства провели с начала года более 60 выездных приёмов
Мобильный комплекс Научно-исследовательского клинического института (НИКИ) детства регулярно выезжает в населённые пункты Московской области для осмотра и консультирования маленьких пациентов. С начала года было проведено уже 63 таких выезда, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«Наши врачи осматривают детей с тяжелыми патологиями. С начала текущего года было осмотрено уже свыше 4,5 тыс. детей, 611 из которых направили на лечение в многопрофильный стационар НИКИ детства», — сказала директор НИКИ Нисо Одинаева.Она добавила, что выездные осмотры позволяют уточнить диагноз, скорректировать лечение и провести более углубленную диагностику.
В состав выездной бригады входят нефролог, кардиолог, эндокринолог, гастроэнтеролог, пульмонолог, невролог и аллерголог. Сам мобильный комплекс оснащён современной диагностической техникой.