Врачи НИКИ детства провели с начала года более 60 выездных приёмов

17 июня 2025, 12:49

оригинал Фото: istockphoto.com/SeventyFour

Мобильный комплекс Научно-исследовательского клинического института (НИКИ) детства регулярно выезжает в населённые пункты Московской области для осмотра и консультирования маленьких пациентов. С начала года было проведено уже 63 таких выезда, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.







«Наши врачи осматривают детей с тяжелыми патологиями. С начала текущего года было осмотрено уже свыше 4,5 тыс. детей, 611 из которых направили на лечение в многопрофильный стационар НИКИ детства», — сказала директор НИКИ Нисо Одинаева.