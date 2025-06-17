В Подмосковье стали меньше нарушать правила стоянки автомобилей
Число автомобилей, эвакуированных с улиц Московской области за минувшую неделю из-за нарушения правил остановки и стоянки, составило 3 тысячи 599. Это почти на десять процентов меньше, чем неделей ранее, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«На штрафные стоянки на прошлой неделе было перемещено 3 599 машин: на 381 автомобиль меньше, чем на неделе до этого», — говорится в сообщении.Больше всего машин увезли на штрафстоянки в Ленинском округе — 428. Второе место недельного антирейтинга занял округ Красногорск, где эвакуировали 391 неправильно припаркованную машину. На третьем месте Мытищи (308 машин), на четвёртом — Люберцы (291). А замыкает топ-5 антирейтинга округ Химки: там с улиц эвакуировали 239 машин-нарушителей.
Узнать, где находится автомобиль, эвакуированный в Московской области, можно по телефону 112 или через мобильное приложение «112 МО».