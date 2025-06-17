В Подмосковье стали меньше нарушать правила стоянки автомобилей

17 июня 2025, 11:16

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Число автомобилей, эвакуированных с улиц Московской области за минувшую неделю из-за нарушения правил остановки и стоянки, составило 3 тысячи 599. Это почти на десять процентов меньше, чем неделей ранее, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.







«На штрафные стоянки на прошлой неделе было перемещено 3 599 машин: на 381 автомобиль меньше, чем на неделе до этого», — говорится в сообщении.