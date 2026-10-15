В Шаховской задержали три машины с 200 тысячами пачек сигарет без маркировки

15 октября 2026, 09:51

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Перевозку около 200 тысяч пачек сигарет без маркировки пресекли полицейские в округе Шаховская. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Сотрудники ГАИ проверили документы у водителей двух грузовиков, припаркованных на автодороге у деревни Воскресенское, и заметили, что шофёры — 39-летний житель Люберец и 37-летний приезжий из Средней Азии — очень нервничают. В ходе досмотра в их машинах обнаружили коробки с немаркированными табачными изделиями. Сопроводительных документов на груз не было.



Водителей решили доставить в полицию, а по дороге заметили, что за патрульной машиной следует легковая иномарка. Оказалось, что за рулём 47-летний мигрант, а в салоне тоже лежат немаркированные пачки сигарет.





«В полиции все трое водителей рассказали, что везут груз из Тверской области в Москву. Эту подработку нашёл в мессенджере один из задержанных, а так как груз был большой, привлёк к перевозке своих знакомых», — говорится в сообщении.