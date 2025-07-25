В Видном к 1 сентября 2026 года построят детсад на 200 мест

«После демонтажных работ и вывоза строительного мусора подрядчики приступят к разработке котлована под фундамент здания. Детсад построят в рамках областной государственной программы. Открытие планируем к 1 сентября будущего года, чтобы наши дети пошли в светлые, просторные и безопасные группы», – сказал Каторов.
В здании будут просторные игровые и спальные комнаты, залы для занятий музыкой и физкультурой, помещения для творчества. На прилегающей территории обустроят современные площадки с навесами. Всё это позволит создать комфортные условия для детей с учётом современных требований к образовательным учреждениям
«Мы давно просили что-нибудь сделать с этим аварийным зданием. Радует, что нас услышали. Вдвойне приятно, что на этой территории будет образовательное учреждение для наших детей», – поделилась жительница дома №12А Ирина.
Ранее сообщалось, что в Ленинском округе по итогам 2024-2025 годов откроют девять новых детсадов. Также активно идёт ремонт 12 образовательных учреждений. Его завершат к 1 сентября.