В Можайске впервые протестировали «Земельный ИИ-патруль»

30 сентября 2025, 12:09

оригинал Фото: пресс-служба Министерства имущественных отношений Московской области

В Подмосковье запустили пилотный проект «Земельный ИИ-патруль». Первым округом, где оборудование установили на автомобиль земельного контроля, стал Можайский. Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области.





ИИ-патруль сканирует территорию и автоматически фиксирует нарушения: борщевик, нецелевое использование земель, заброшенные объекты.





«Первые, кто приступают к тестированию ИИ на своем автомобиле, — можайские земельные инспекторы. Теперь фиксировать состояние земель можно прямо во время движения спецтранспорта», — рассказал вице-губернатор Московской области Владимир Локтев.

Фото: пресс-служба Министерства имущественных отношений Московской области



«Важно отметить, что Можайский округ является одним из лидеров по осмотрам земельных участков в рамках МЗК. Использование технологий искусственного интеллекта позволит сделать контроль за соблюдением земельного законодательства ещё более эффективным», — подчеркнул министр имущественных отношений Подмосковья Тихон Фирсов.