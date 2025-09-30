В Можайске впервые протестировали «Земельный ИИ-патруль»
В Подмосковье запустили пилотный проект «Земельный ИИ-патруль». Первым округом, где оборудование установили на автомобиль земельного контроля, стал Можайский. Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области.
ИИ-патруль сканирует территорию и автоматически фиксирует нарушения: борщевик, нецелевое использование земель, заброшенные объекты.
«Первые, кто приступают к тестированию ИИ на своем автомобиле, — можайские земельные инспекторы. Теперь фиксировать состояние земель можно прямо во время движения спецтранспорта», — рассказал вице-губернатор Московской области Владимир Локтев.
Информация сразу попадает в личный кабинет собственника, после чего его могут привлечь к административной ответственности, увеличить кадастровую стоимость и земельный налог.
Систему устанавливают в салоне автомобиля инспекторов — камера крепится под зеркалом заднего вида, а блок управления подключается к бортовой сети. Комплекс не имеет аналогов в мире по широте ИИ-алгоритмов.
«Важно отметить, что Можайский округ является одним из лидеров по осмотрам земельных участков в рамках МЗК. Использование технологий искусственного интеллекта позволит сделать контроль за соблюдением земельного законодательства ещё более эффективным», — подчеркнул министр имущественных отношений Подмосковья Тихон Фирсов.