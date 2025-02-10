В женских консультациях МОЦОМДа начали оказывать юридическую помощь пациенткам

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Юридическую помощь начали оказывать пациенткам двух женских консультаций Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД), сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«Для женщин, состоящих на учёте в наших женских консультациях, организованы регулярные встречи с юристами по вопросам получения социальной поддержки как во время беременности, так и в послеродовом периоде», — сказала заместитель главврача по акушерству и гинекологии МОЦОМДа Светлана Блейк.Она добавила, что встречи с юристом в женской консультации №1 проводятся по средам с 9:00 до 11:00 в кабинете №5. В женской консультации №2 юрист принимает с 9:00 до 11:00 в кабинете №28.
Юрист может проконсультировать по вопросам, касающимся выплат и пособий для беременных, порядка получения и использования маткапитала, оформления документов на новорождённых, помощи многодетным семьям и пр.
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