В Подмосковье заработал ещё один цифровой рентген-аппарат

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Новый цифровой рентген-аппарат заработал в поликлинике №2 Клинской больницы, стоимость медицинской техники составила около 29 млн рублей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«С начала года мы ввели в работу уже десять единиц тяжелой медтехники, в том числе маммографы и рентген-аппараты. В поликлинике № 2 Клинской больницы начал работу рентген-аппарат, на закупку которого было направлено почти 29 млн рублей», — сказал зампред областного правительства — глава областного Минздрава Максим Забелин.Отмечается, что современное оборудование для медицинских учреждений Московской области закупается в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва.
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