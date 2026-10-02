Житель Красногорска чуть не умер от падения с мотоцикла в гараже и самолечения

02 октября 2026, 13:44

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Мужчина получил серьёзные травмы, упав с мотоцикла в своём гараже, и сутки не обращался за медицинской помощью, а лечился сам с помощью обезболивающих таблеток. В результате пациента в тяжёлом состоянии привезла в Красногорскую больницу скорая. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





Диагностика показала крайнюю стадию разрыва селезёнки, переломы рёбер с левой стороны, скопление крови в животе и скопление воздуха под кожей в области груди и в грудной клетке из-за повреждения дыхательных путей и лёгких.





«Врачи провели лапаротомию с удалением поврежденной селезенки, санацией и дренированием брюшной полости. Благодаря своевременно проведённой операции пациента удалось вывести из состояния шока и стабилизировать», — рассказал заведующий первым хирургическим отделением Красногорской клинической больницы Николай Мурашов.