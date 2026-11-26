26 ноября 2026, 12:54

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше 440 тысяч маммографических исследований провели в Московской области с начала 2026 года: на 90 тысяч больше, чем за весь прошлый год. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Пройти маммографию жительницы региона могут по направлению врача или по самозаписи. Такая опция доступна женщинам в возрасте от 40 лет, не проходившим диагностику последние два года.





«По результатам более 440 тысяч обследований в этом году удалось выявить свыше 36,5 тыс. отклонений. Из них злокачественными оказались новообразования в почти 1,2 тыс. случаев. Пациенток направили на углублённую диагностику и лечение», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.