Два самолёта чуть не столкнулись из-за ошибки диспетчера в аэропорту Домодедово
В московском аэропорту Домодедово 23 августа произошёл инцидент с участием двух самолётов авиакомпаний S7 Airlines и Somon Air. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».
Лайнер S7, следовавший из Новосибирска в Санкт-Петербург, из-за активации плана «Ковёр» приземлился в Домодедово. Самолёт Somon Air прилетел из Душанбе и заходил на посадку на ту же взлётно-посадочную полосу, с которой взлетал самолёт S7.
Из-за ошибки диспетчера был нарушен допустимый интервал между бортами, что зафиксировала система индикации. Ситуация была быстро оценена, и диспетчер оперативно дал команде лайнеру S7 свернуть вправо, благодаря чему столкновения удалось избежать.
Инцидент не повлиял на безопасность пассажиров, но стал причиной серьёзного внимания к работе диспетчерского пункта аэропорта.
