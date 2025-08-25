Два самолёта чуть не столкнулись из-за ошибки диспетчера в аэропорту Домодедово

25 августа 2025, 14:57

Фото: iStock/OceanFishing

В московском аэропорту Домодедово 23 августа произошёл инцидент с участием двух самолётов авиакомпаний S7 Airlines и Somon Air. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».