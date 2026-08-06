Выборы-2026: что нужно знать жителям Подмосковья перед голосованием

06 августа 2026, 10:55

Видео: пресс-служба ЦИК РФ

Выборы депутатов Государственной думы РФ IX созыва и Московской областной думы пройдут с 18 по 20 сентября. Жители Подмосковья смогут проголосовать несколькими способами, а одновременно с федеральной и региональной кампаниями в ряде муниципалитетов состоятся выборы местных депутатов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Решение о проведении голосования в течение трех дней принял Центризбирком. Как отмечала председатель ЦИК Элла Памфилова, такой формат не только удобен для избирателей, но и является дополнительным элементом безопасности. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о назначении единого дня голосования на 20 сентября.



Жители Подмосковья смогут выбрать наиболее удобный способ участия в выборах. Отдать голос можно будет непосредственно на избирательном участке, воспользоваться дистанционным электронным голосованием (ДЭГ) либо проголосовать на дому. Последний вариант предусмотрен для граждан, которые по уважительным причинам не могут самостоятельно прийти на участок, в том числе из-за состояния здоровья, инвалидности или необходимости ухаживать за нуждающимися.





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Фото: iStock/Semen Salivanchuk

«Впереди у нас большая отчетная кампания перед избирателями. В начале следующего года депутаты расскажут о том, что удалось сделать. Но главное — вместе с жителями определят приоритеты развития каждого муниципалитета», — подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.