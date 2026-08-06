Выборы-2026: что нужно знать жителям Подмосковья перед голосованием
Видео: пресс-служба ЦИК РФ
Выборы депутатов Государственной думы РФ IX созыва и Московской областной думы пройдут с 18 по 20 сентября. Жители Подмосковья смогут проголосовать несколькими способами, а одновременно с федеральной и региональной кампаниями в ряде муниципалитетов состоятся выборы местных депутатов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Решение о проведении голосования в течение трех дней принял Центризбирком. Как отмечала председатель ЦИК Элла Памфилова, такой формат не только удобен для избирателей, но и является дополнительным элементом безопасности. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о назначении единого дня голосования на 20 сентября.
Жители Подмосковья смогут выбрать наиболее удобный способ участия в выборах. Отдать голос можно будет непосредственно на избирательном участке, воспользоваться дистанционным электронным голосованием (ДЭГ) либо проголосовать на дому. Последний вариант предусмотрен для граждан, которые по уважительным причинам не могут самостоятельно прийти на участок, в том числе из-за состояния здоровья, инвалидности или необходимости ухаживать за нуждающимися.
Избирательные участки будут работать ежедневно с 08:00 до 20:00. Для получения бюллетеня потребуется предъявить паспорт. Тем, кто не сможет лично посетить участок, необходимо заранее обратиться в свою участковую избирательную комиссию с устным или письменным заявлением. Сделать это можно с 10 сентября до 14:00 20 сентября, после чего члены комиссии приедут к избирателю для проведения голосования на дому.
Для участия в дистанционном электронном голосовании потребуется подтвержденная учетная запись на портале «Госуслуги», а также регистрация на ДЭГ в установленные сроки. В большинстве регионов заявление можно подать с 3 по 14 сентября, тогда как в Москве предварительная регистрация не требуется. Само электронное голосование будет доступно на протяжении всех трех дней выборов. При этом, если у избирателя возникнут сложности с использованием ДЭГ, он сможет обратиться в территориальную избирательную комиссию. В случае личного посещения участка члены комиссии проверят, не был ли уже подан голос в электронном формате, после чего при отсутствии факта голосования выдадут бумажный бюллетень.
Граждане, которые в дни выборов будут находиться не по месту регистрации, смогут заранее оформить заявление о включении в список избирателей по месту пребывания. Подать его можно через портал «Госуслуги», в МФЦ, территориальную избирательную комиссию, а в период с 9 по 14 сентября — также в участковую комиссию.
Выборы депутатов Государственной думы пройдут по смешанной избирательной системе. Всего предстоит избрать 450 парламентариев: 225 — по партийным спискам и еще 225 — по одномандатным округам. В выборах примут участие 17 политических партий, допущенных к избирательной кампании. Среди них пять парламентских — «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Новые люди», а также «Яблоко», «Демократическая партия России», «Зеленые», «Коммунисты России», «Партия за справедливость!», «Партия прогресса», «Российская партия свободы и справедливости», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Родина», «Казачья партия Российской Федерации», «Партия Возрождения России» и «Партия прямой демократии». Парламентские партии, а также политические объединения, имеющие представителей в региональных законодательных собраниях, могут выдвигать кандидатов без сбора подписей.
По аналогичной смешанной системе будут формировать и Московскую областную думу. Половину состава регионального парламента — 25 депутатов — изберут по одномандатным округам, еще 25 мандатов распределят по территориальным партийным спискам. Такой механизм позволит жителям региона одновременно поддержать конкретного кандидата и политическую партию.
«Впереди у нас большая отчетная кампания перед избирателями. В начале следующего года депутаты расскажут о том, что удалось сделать. Но главное — вместе с жителями определят приоритеты развития каждого муниципалитета», — подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Одновременно с выборами федерального и регионального уровней с 18 по 20 сентября состоятся муниципальные выборы в четырех городских округах Подмосковья — Коломне, Химках, Пушкине и Лобне, где жители будут выбирать депутатов местных советов.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что дистанционное электронное голосование делает участие в выборах более удобным для жителей.
«Современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.