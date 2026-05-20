В Подмосковье приглашают военных врачей на контрактную службу
В Центре специальной подготовки «Витязь» в Подмосковье стартовал набор на контрактную службу в подразделения военной медицины. Это направление считается одним из важнейших в современных условиях, поскольку именно от работы медиков во многом зависят жизни военнослужащих и сохранение боеспособности подразделений.
Военные медики выполняют задачи в условиях повышенной опасности, где решение необходимо принимать за считаные минуты. В их обязанности входит не только оказание первой помощи, но и полное сопровождение раненых на всех этапах — от эвакуации с линии боевого соприкосновения до проведения операций и дальнейшего лечения. Именно оперативная работа врачей, фельдшеров и санитаров позволяет спасать жизни и возвращать бойцов к службе.
Набор открыт для специалистов различных направлений. В подразделения требуются хирурги, анестезиологи, терапевты, фельдшеры для работы на передовой, операционные и палатные медицинские сестры, а также санитары, занимающиеся эвакуацией раненых и оказанием первой помощи.
Кандидаты должны обладать профильной подготовкой, быть стрессоустойчивыми и готовыми действовать в сложной и быстро меняющейся обстановке.
Военнослужащие медицинских подразделений занимаются оказанием экстренной помощи, участвуют в транспортировке пострадавших, обеспечивают лечение и реабилитацию. Работа нередко проходит в условиях ограниченных ресурсов и постоянной угрозы, поэтому особое значение имеют скорость реакции, слаженность действий и умение принимать решения под давлением.
Для контрактников предусмотрено полное государственное обеспечение на весь срок службы. Оно включает обмундирование, питание, проживание, компенсацию транспортных расходов, а также содействие в восстановлении и оформлении документов. Кроме того, военнослужащим гарантированы круглосуточная поддержка и расширенный социальный пакет.
Подробности о требованиях к кандидатам и условиях поступления на службу опубликованы на официальном сайте Центра специальной подготовки «Витязь».
