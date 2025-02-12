В Подмосковье с начала года проверили безопасность более 180 тыс. газовых плит

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Специалисты Мособлгаза с начала года проверили в Подмосковье исправность более 180 тыс. газовых плит. Такие данные привели в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«В регионе ежегодно проводят техобслуживание всего газифицированного жилого фонда. С начала года более 180 тыс. единиц оборудования в квартирах жителей обследовали на предмет целостности кранов, задвижек, соединений, шлангов и запорных механизмов газопровода. При обнаружении неисправностей сотрудники устраняют угрозу безопасности и дают рекомендации по эксплуатации и ремонту», – рассказали в ведомстве.Там напомнили, что одна из главных мер предосторожности – установка системы «газ-контроль». Эта система приостанавливает подачу газа, если пламя в горелке погасло.
По данным Минчистоты, на территории Подмосковья более 2 млн квартир оснащено газовыми плитами. Согласно Жилищному кодексу России, ответственность за состояние газовых приборов в квартирах несут собственники и наниматели жилых помещений.
Менять газовую плиту в целях безопасности необходимо раз в 10-12 лет. Точный срок службы указан в техпаспорте каждого прибора.
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Лора Луганская