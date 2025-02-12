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В Подмосковье с начала года проверили безопасность более 180 тыс. газовых плит

Фото: iStock / FotoCuisinette

Фото: iStock / FotoCuisinette

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Специалисты Мособлгаза с начала года проверили в Подмосковье исправность более 180 тыс. газовых плит. Такие данные привели в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«В регионе ежегодно проводят техобслуживание всего газифицированного жилого фонда. С начала года более 180 тыс. единиц оборудования в квартирах жителей обследовали на предмет целостности кранов, задвижек, соединений, шлангов и запорных механизмов газопровода. При обнаружении неисправностей сотрудники устраняют угрозу безопасности и дают рекомендации по эксплуатации и ремонту», – рассказали в ведомстве.
Там напомнили, что одна из главных мер предосторожности – установка системы «газ-контроль». Эта система приостанавливает подачу газа, если пламя в горелке погасло.



По данным Минчистоты, на территории Подмосковья более 2 млн квартир оснащено газовыми плитами. Согласно Жилищному кодексу России, ответственность за состояние газовых приборов в квартирах несут собственники и наниматели жилых помещений.

Менять газовую плиту в целях безопасности необходимо раз в 10-12 лет. Точный срок службы указан в техпаспорте каждого прибора.

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Водителей и пешеходов предупредили о снеге и гололедице на подмосковных дорогах
12 февраля 2025, 17:51

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Московском регионе с четверга ожидается небольшой снег, а температура воздуха понизится до -11°С. В связи с этим на дорогах местами возможна гололедица, предупредили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
Там призвали водителей быть предельно внимательными, так как при ухудшении погодных условий видимость на дорогах может быть снижена, что может влечёт за собой ДТП.

Дорожники Московской области будут мониторить погодные условия и обработают противогололёдными материалам проезжую часть на вылетных трассах, а также дорогах с интенсивным движением.
«Водителям не следует отвлекаться на телефон. Необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию, заранее снижать скорость перед пешеходными переходами. Если вы отправляетесь в дальнюю поездку, не останавливайтесь на обочине. Лучше сделать это на площадке отдыха или АЗС. В случае вынужденной остановки из-за поломки автомобиля нужно покинуть салон, уйти за пределы проезжей части и позвонить по номеру 112», – сказали в региональном Минтрансе.
Там добавили, что пешеходам следует ждать транспорт на посадочных площадках, переходить проезжую часть и железнодорожные пути по оборудованным переходам, быть осторожнее на парковках у магазинов, торговых центров и во дворах. Вечером для безопасности рекомендуется носить световозвращающие элементы.

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В десяти округах Подмосковья отремонтировали дорожные знаки
12 февраля 2025, 17:48

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Повреждённые, выцветшие и отсутствующие дорожные знаки восстановили сотрудники Мосавтодора на 14 региональных дорогах в десяти городских округах Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Работы по восстановлению знаков были проведены на улицах Ворошилова и Межевая, а также в проезде Мишина в Серпухове, на Вертлинском шоссе и улице Разина в Солнечногорске, на улице Гагарина в Жуковском, на улице Ленина в Красногорске, на улице Антипова в Егорьевске, на улице Полиграфистов в Чехове и на улице Маштакова в Подольске», — говорится в сообщении.
Кроме того, дородные знаки восстановили на 97-м километре Каширского шоссе в округе Ступино, на улице Чехова в люберецком посёлке Красково, на улице Ленина в серпуховском посёлке Большевик и на Заводской улице в деревне Демихово Орехово-Зуевского округа.

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В Московской области работают хранилища для картофеля и овощей мощностью 700 тыс. тонн
12 февраля 2025, 17:25

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Сельское хозяйство в Московской области активно развивается — в прошлом году было собрано 359,6 тысяч тонн картофеля и 240 тысяч тонн овощей. Для сохранения урожая и обеспечения продовольственной безопасности в регионе действуют хранилища для картофеля и овощей общей вместимостью более 707 тысяч тонн, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Картофелехранилища имеют общую мощность 336,7 тысяч тонн, а овощехранилища — 206,3 тысяч тонн.

Кроме того, существуют хранилища для совместного хранения картофеля и овощей, их вместимость составляет 163,2 тысячи тонн.

Современное оборудование, установленное на этих объектах, поддерживает необходимый микроклимат и вентиляцию для долгосрочного хранения различных сельскохозяйственных продуктов, таких как картофель, столовая морковь, свёкла, капуста и другие культуры.


Крупные картофеле- и овощехранилища успешно функционируют на базе таких компаний, как АО «Агрофирма Бунятино», агрохолдинг ЗАО «Куликово» и ООО «ДГТ».

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Сельхозпроизводители также продолжают строить новые объекты в рамках своих инвестиционных программ. В этом году планируется завершение строительства двух крупных овощехранилищ: ООО «Лукаморе» на 2,5 тыс. тонн и ООО «СПК имени Ленина» на 18 тыс. тонн.

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Двое студентов спасли из горящей многоэтажки в Домодедове 19 человек
12 февраля 2025, 17:22

Фото: пресс-служба администрации г. о. Домодедово

Двое студентов колледжа «Московия» спасли 19 человек в городском округе Домодедово. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Никита Карамнов и Антон Карданов учатся в домодедовском профессиональном колледже «Московия». Во время практики в пожарно-спасательной части №58 молодые люди получили уведомление о пожаре. Он оказался весьма опасным – на 11-м этаже здания наблюдалось сильное задымление. Ситуация требовала быстрого реагирования», – пояснили в администрации.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Домодедово

Никита и Антон вывели из задымления 17 человек. Затем с помощью специальных средств индивидуальной защиты они провели рискованную операцию по спасению ещё двух людей, оказавшихся в ловушке в здании.

За смелость и профессионализм студентов наградили медалью.

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В прокуратуре Подмосковья раскрыли детали поимки в Мытищах пособника мошенников
12 февраля 2025, 17:13

Фото: iStock / 7713Photography

В прокуратуре Московской области подтвердили информацию о задержании в Мытищах 19-летнего молодого человека, обвиняемого в мошенническом хищении денег у пожилой женщины.
Ранее телеграм-канал Mash информировал, что в подмосковном городе за пособничество телефонным мошенникам задержали племянника актрисы и телеведущей Екатерины Варнавы. Парень должен был получить деньги от жертвы и передать кураторам.
«По предварительным данным следствия, в начале февраля года 87-летней местной жительнице позвонил неизвестный. Представившись сотрудником правоохранительных органов, он сообщил заведомо ложную информацию о необходимости снять с банковских счетов все деньги и с целью их сохранности передать курьеру. Но бдительные работники кредитной организации при общении с бабушкой заподозрили, что та попала под влияние мошенников и вызвали полицию», – рассказали в прокуратуре.
Потерпевшая, далее действуя под контролем оперативников, передала мнимому курьеру 350 тыс. рублей. Молодого человека задержали сотрудники правоохранительных органов.
«Впоследствии на допросе он пояснил, что в одном из мессенджеров ему предложили работу курьером. Он должен был распечатывать так называемые курьерские листы и забирать деньги по указанным ему адресам», – уточнили в надзорном ведомстве.
Возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса о мошенничестве, совершённом в крупном размере. С учётом позиции представителя прокуратуры суд заключил обвиняемого под стражу.

Сейчас правоохранители собирают доказательства и устанавливают соучастников преступления. Ход расследования дела контролирует Мытищинская городская прокуратура.

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