В Подмосковье для приёма вторичных ресурсов уже доступно более 3,5 тыс. мест

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
На территории Московской области сейчас доступны свыше 3,5 тыс. мест для приёма вторичных ресурсов. Об этом сообщил зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Владислав Мурашов.
«В регионе работает цифровой сервис по установке пунктов приёма для вторичных ресурсов, доступный на региональном портале госуслуг. Предприниматели могут бесплатно устанавливать фандоматы для сбора пластиковых бутылок и алюминиевых банок, а также специальные баки для текстиля. Места доступны каждому жителю – они размещены в общественных местах. Сейчас для установки доступно 3 568 мест: 1 529 фандоматов для сбора пластика и алюминия и 2 039 баков для текстиля», – пояснил Мурашов.В Минчистоты назвали порядок действий для представителей бизнеса. Нужно заполнить заявку на предоставление муниципальной услуги через интерактивную форму на РПГУ; подготовить документы с подтверждением полномочий представителя, если это необходимо; сделать фото предполагаемых ёмкостей для сбора вторичных ресурсов.
Услуга предоставляется бизнесу. Для её получения необходима регистрация на «Госуслугах» в качестве индивидуального предпринимателя или юрлица. Срок предоставления услуги – семь рабочих дней с момента регистрации запроса. Подробнее узнать о ней можно на региональном портале государственных услуг.
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