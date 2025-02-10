В Подмосковье началась оцифровка ям во дворах для составления плана ремонта

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
Цифровая фиксация дефектов асфальтового покрытия началась во дворах Московской области для составления плана работ по программе «Ямочный ремонт», сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Специалисты обходят дворовые территории, фотографируют повреждённые участки асфальта и заносят их в базу. Только за неделю удалось оцифровать более 340 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия. Больше всего ям было оцифровано в Дмитровском городском округе — 56 тысяч квадратных метров, Балашихе — 25 тысяч квадратных метров и Люберцах — 24 тысячи квадратных метров», — сказал зампред областного правительства — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислав Мурашов.Он добавил, что благодаря аномально тёплой зиме и небольшому количеству осадков оцифровку ям во дворах удалось начать значительно раньше: обычно эту работу проводят в апреле-мае.
Оцифровка ям на дворовых территориях продлится до середины марта.
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Лев Каштанов