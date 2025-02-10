В Подмосковье будут по-новому выявлять нарушителей чистоты во дворах

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
В Московской области ввели новый порядок привлечения жителей к ответственности за незаконный сброс крупногабаритных отходов во дворах. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
К подобной категории относятся предметы размером более 50 см. Это, например, элементы мебели, фанера и бытовая техника. Нейросеть выявляет правонарушителя, а позже административная комиссия муниципалитета привлекает его к ответственности по статье КоАП Подмосковья.
По его словам, установлен срок устранения сбора для управляющих организаций – 48 часов.
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«В регионе расположено более 66 тыс. камер с искусственным интеллектом. С их помощью мы разработали алгоритм выявления незаконопослушных жителей. Привлекаем к участию и правоохранительный блок – сотрудники определяют персональные данных жителей по фото», – пояснил зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
По его словам, установлен срок устранения сбора для управляющих организаций – 48 часов.
«Ранее эта процедура занимала до семи дней и не была регламентирована. В ином случае последует штраф. Только за неделю было вынесено порядка 40 постановлений», – добавил Мурашов.Как рассказали в ведомстве, штраф для физлиц за незаконный выброс отходов составит до 5 тыс. рублей. Узнать адрес расположения ближайшего бункера для отходов можно на сайте Минчистоты. Для вывоза крупногабаритных отходов из квартиры можно использовать специальный сервис на региональном портале госуслуг.
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Лора Луганская