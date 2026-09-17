17 сентября 2026, 13:50

Фото: iStock/seb_ra

В Подмосковье для многодетных семей предусмотрен целый комплекс мер поддержки, который помогает снизить расходы на образование детей — от ежегодной выплаты на школьную форму до компенсации половины стоимости обучения в колледжах и техникумах. Причем отдельные меры распространяются не только на школьников, но и на студентов, впервые получающих профессиональное образование. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Компенсация затрат на покупку школьной формы Обеспечение бесплатным питанием в школах Ежемесячные выплаты для студентов из многодетных семей Возврат 50% от стоимости обучения детей Компенсация за колледж или техникум Когда можно вернуть деньги за обучение

Компенсация затрат на покупку школьной формы

«Это важное решение, потому что право на поддержку должно зависеть от статуса семьи, а не от того, где учится ребенок», — отметил председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Голубев.

Фото: iStock/Sergei Ramiltsev

Обеспечение бесплатным питанием в школах

Ежемесячные выплаты для студентов из многодетных семей

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Возврат 50% от стоимости обучения детей

«Семьи могут получить 50% от стоимости обучения без ограничения по размеру. Мы стремимся сделать образование более доступным для наших многодетных семей и уверены, что такая мера поддержки поможет им в получении качественного образования для своих детей», — отметил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Компенсация за колледж или техникум

Фото: iStock/Sakorn Sukkasemsakorn

«Это адресная мера, которая снимает часть финансовой нагрузки с родителей и дает детям из больших семей возможность получить востребованную профессию», — напомнил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Когда можно вернуть деньги за обучение