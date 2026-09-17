Бесплатное питание, выплаты на школьную форму и стипендия: какие льготы получают учащиеся из многодетных семей в Подмосковье?
В Подмосковье для многодетных семей предусмотрен целый комплекс мер поддержки, который помогает снизить расходы на образование детей — от ежегодной выплаты на школьную форму до компенсации половины стоимости обучения в колледжах и техникумах. Причем отдельные меры распространяются не только на школьников, но и на студентов, впервые получающих профессиональное образование. Подробности — в материале «Радио 1».
Компенсация затрат на покупку школьной формы
Особое внимание в регионе уделяется подготовке детей из многодетных семей к учебному году. На каждого школьника ежегодно выплачивается 3 тысячи рублей для покупки школьной формы. Если семья относится к категории малообеспеченных, предусмотрена дополнительная выплата — еще 7 тысяч рублей.
«Это важное решение, потому что право на поддержку должно зависеть от статуса семьи, а не от того, где учится ребенок», — отметил председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Голубев.
Ранее получить компенсацию на школьную форму могли многодетные семьи, дети которых посещали школы непосредственно в Московской области. После внесения изменений в законодательство воспользоваться этой мерой поддержки теперь могут и семьи, чьи дети учатся в других регионах, в том числе в Москве.
Для оформления выплаты необходимо подтвердить факт обучения ребенка. Подать заявление можно через МФЦ или портал государственных и муниципальных услуг Московской области.
Обеспечение бесплатным питанием в школах
Еще одна предусмотренная мера поддержки касается школьного питания. Учащиеся с первого по четвертый класс получают бесплатное питание, однако для детей из многодетных семей эта возможность сохраняется и после окончания начальной школы — в том числе после перехода в пятый класс.
Чтобы оформить бесплатное питание, родителям необходимо обратиться в органы социальной защиты либо в администрацию образовательной организации.
Ежемесячные выплаты для студентов из многодетных семей
Поддержка в Подмосковье распространяется и на тех, кто продолжает образование после школы. Для студентов из многодетных семей предусмотрено ежемесячное пособие в размере 4 тысяч рублей.
Получать его могут студенты, которые впервые получают высшее профессиональное образование по очной форме в государственных высших учебных заведениях Московской области. При этом учитывается материальное положение семьи: среднедушевой доход не должен превышать величину прожиточного минимума.
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Однако с 1 января 2026 года в регионе появилась еще одна мера помощи студентам из больших семей. Она предусматривает ежегодную компенсацию части стоимости обучения для детей из семей, где воспитываются четыре и более ребенка.
Возврат 50% от стоимости обучения детей
Новая мера поддержки рассчитана на студентов, которые впервые получают среднее профессиональное образование на платной основе и учатся очно. Компенсация распространяется на определенные правительством Московской области профессии и специальности.
«Семьи могут получить 50% от стоимости обучения без ограничения по размеру. Мы стремимся сделать образование более доступным для наших многодетных семей и уверены, что такая мера поддержки поможет им в получении качественного образования для своих детей», — отметил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.
На реализацию программы в региональном бюджете предусмотрено 50 миллионов рублей. Для получения средств родителям необходимо предоставить документы, подтверждающие оплату обучения, а также договор на оказание платных образовательных услуг, заключенный с государственной образовательной организацией Московской области.
Компенсация за колледж или техникум
Отдельно о новой льготе рассказал председатель Мособлдумы, руководитель фракции «Единая Россия» Игорь Брынцалов. Речь идет о компенсации половины стоимости обучения детей из семей, воспитывающих четырех и более детей.
Выплату планируют предоставить более чем тысяче семей в новом учебном году. Компенсация начисляется на каждого ребенка, который впервые получает среднее профессиональное образование в очной форме в государственной образовательной организации Подмосковья.
«Это адресная мера, которая снимает часть финансовой нагрузки с родителей и дает детям из больших семей возможность получить востребованную профессию», — напомнил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Компенсацию за 2025/2026 учебный год должны получить свыше тысячи семей. Аналогичное количество выплат запланировано и на следующий учебный год.
Когда можно вернуть деньги за обучение
Заявление на компенсацию подается после полной оплаты учебного года. Сделать это можно не раньше 1 января и не позднее 5 декабря следующего года.
Для получения компенсации расходов за второй семестр 2025/2026 учебного года документы необходимо предоставить до 5 декабря 2026 года. Обращаться следует в территориальные подразделения Министерства социального развития Московской области.
В Мособлдуме также отмечают системный характер поддержки многодетных семей. По статистическим данным, с 2021 года их количество в Московской области увеличилось почти на 40% — с 86 до 120 тысяч.
На этом фоне региональные меры помощи включают компенсацию расходов на школьную форму, бесплатное питание, отдельные выплаты студентам и возмещение части стоимости обучения в колледжах и техникумах для семей, воспитывающих четырех и более детей.