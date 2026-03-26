Раскрыты причины плохого запаха изо рта по утрам

26 марта 2026, 09:52

Врач Тхакур: Обезвоживание приводит к плохому запаху изо рта после пробуждения

Фото: iStock/Pheelings Media

Врач общей практики Гарги Сингх Тхакур объяснила, почему по утрам появляется неприятный запах изо рта. Об этом пишет издание The Times of India.





Ночью выработка слюны снижается, что создает благоприятные условия для размножения бактерий. Это и приводит к проблеме. Обезвоживание усугубляет ситуацию, так как недостаток жидкости уменьшает уровень секрета.



Тхакур также отметила, что дыхание через рот во сне может способствовать образованию запаха. К другим факторам относятся стресс и проблемы с пищеварением.





«Если пища плохо переваривается, токсины накапливаются и вызывают неприятный запах», — добавила специалист.