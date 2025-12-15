Воробьёв: Подмосковье первым в России запустило поддержку роботостроения
Московская область стала первым и пока единственным российским регионом, запустившим программу привлечения и поддержки производителей роботов. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
Это предприятия, выпускающие высокотехнологичные устройства для логистики, автоматизации складских комплексов и использования в быту.
«Инвесторы могут рассчитывать на компенсацию до 20% капитальных затрат, вложенных в строительство заводов, на сопровождение на этапе запуска производства. Это, например, получение льготного места в лайт-индастриал – промышленном боксе одного из наших пяти индустриальных парков», – пояснил глава региона в интервью Радио РБК.По его словам, возможности бюджета позволяют одновременно вкладываться не только в жилищно-коммунальное хозяйство и социальную сферу, но и в проекты, формирующие задел на несколько десятилетий вперёд.
Такие инвестиции связаны с созданием рабочих мест и привлечением высококвалифицированных специалистов. Так, в Дубне сформировалась устойчивая научно-промышленная экосистема.
«Там развивается фарминдустрия, микроэлектроника, производятся наши серверы и печатные платы», – привёл пример губернатор.Воробьёв уверен, что именно такие точки роста делают Подмосковье сильнее и конкурентоспособнее в долгосрочной перспективе.