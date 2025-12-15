Воробьёв: Подмосковье первым в России запустило поддержку роботостроения

15 декабря 2025, 18:48

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Московская область стала первым и пока единственным российским регионом, запустившим программу привлечения и поддержки производителей роботов. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.





Это предприятия, выпускающие высокотехнологичные устройства для логистики, автоматизации складских комплексов и использования в быту.

«Инвесторы могут рассчитывать на компенсацию до 20% капитальных затрат, вложенных в строительство заводов, на сопровождение на этапе запуска производства. Это, например, получение льготного места в лайт-индастриал – промышленном боксе одного из наших пяти индустриальных парков», – пояснил глава региона в интервью Радио РБК.

«Там развивается фарминдустрия, микроэлектроника, производятся наши серверы и печатные платы», – привёл пример губернатор.