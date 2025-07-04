В Подмосковье с начала года снесли более 1,3 тыс. незаконных торговых палаток
Более 1,3 тыс. нелегально работающих нестационарных торговых объектов ликвидировали в Московской области за первые шесть месяцев текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.
«С января по июль этого года по всему Подмосковью демонтировали более 1,3 тысяч нестационарных торговых объектов (НТО), из которых 428 было установлено на частной земле и 884 — на муниципальной», — говорится в сообщении.Больше всего нелегальных торговых палаток ликвидировали на территории Одинцовского городского округа — 76. На втором месте по этому показателю округ Красногорск, где убрали 69 незаконных НТО. Третье место занимает округ Люберцы с 62 ликвидированными палатками, а четвёртое и пятое место поделили Павлово-Посадский и Ленинский округа, где убрали по 60 палаток.