Мопедист с пассажиром разбились о столб в Петербурге
Мопедист с пассажиром разбились о столб в Петербурге.
Как сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке», инцидент произошел рано утром, примерно, в шесть часов. Мопедист на скорости врезался в столб перед въездом в Токсовский тоннель.
«19-летний водитель мопеда Yamaha и его пассажир жестко влетели в столб перед въездом в Токсовский тоннель — авария произошла ранним утром, около шести часов. Пострадавшим попытались оказать первую помощь очевидцы и экстренно вызвали скорую», — сказано в материале.11 июля стали известны подробности гибели мотоциклиста в Румынии при встрече с медведем. Портал People написал, что мужчина давал хищнику еду и сделал с ним фотографию в стиле селфи.
Что примечательно, роковая встреча произошла под знаком «Не кормить медведей».