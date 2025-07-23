23 июля 2025, 17:31

Фото: istockphoto/Motortion

Мопедист с пассажиром разбились о столб в Петербурге.





Как сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке», инцидент произошел рано утром, примерно, в шесть часов. Мопедист на скорости врезался в столб перед въездом в Токсовский тоннель.





«19-летний водитель мопеда Yamaha и его пассажир жестко влетели в столб перед въездом в Токсовский тоннель — авария произошла ранним утром, около шести часов. Пострадавшим попытались оказать первую помощь очевидцы и экстренно вызвали скорую», — сказано в материале.

